Покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту можно назвать террористическим методом запугивания населения, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он заявил в понедельник, 11 июля, в беседе с «Известиями».

По мнению сенатора, последние годы Украина как государство формировалась на страхе.

«Начиная с Одессы, где они устроили кровавую бойню, сжигая людей живьем, таким образом запугав значительную часть народа Украины. Потом они стали убивать оппозиционных политиков. Того же самого [экс-депутата от «Партии регионов» Олега] Калашникова они убили и убили показательно <...> Методы запугивания населения, я считаю, очень хороши для формирования украинского государства. Это можно назвать террористическими методами ведения войны по отношению к собственному населению», — подчеркнул Цеков.

По словам политика, Москва будет делать все необходимое, чтобы пресекать подобные случаи, а тех, кто совершает покушение — наказывать.

Ранее в этот день замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что на Сигуту была совершена попытка покушения. По его словам, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Селиванов подчеркнул, что все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание.

Позже представитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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