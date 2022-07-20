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В Запорожье связали освобождение региона с операцией в Донбассе

Член ВГА Рогов заявил, что продвижение в Запорожье начнется после освобождения Донбасса
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Видимый прогресс в освобождении Запорожской области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса. Об этом в среду, 20 июля, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Дальнейшее продвижение в Запорожской области начнется, когда будет освобожден Донбасс. Одно из главных предназначений сейчас по запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения. — Ред.) — это закрытие, захлопывание большого донбасского котла», — объяснил он.

Собеседник агентства признал, что на данный момент речь не идет о масштабном прорыве и оттеснении противника, поэтому в течение последних трех месяцев не наблюдалось серьезных изменений. Тем не менее, по его словам, локальные успехи имеют место на поле боя. Так, Рогов упомянул о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать контратаку, которая закончилась отступлением.

Отмечается, что по состоянию на начало июля порядка 72–73% территории Запорожской области освобождено от контроля киевских властей. Исключение составляет, в частности, административный центр региона — город Запорожье, функцию которого временно выполняет Мелитополь.

15 июля Рогов назвал Запорожье регионом, навсегда потерянным для Украины. Он добавил, что, согласно данным социологических исследований, большинство местных жителей видят свое будущее в составе РФ.

Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в начале осени пройдет референдум о присоединении к РФ.

Месяцем ранее стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт республики от 2014 года и войдут в состав России как полноправные субъекты.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В Кремле пояснили, что в задачи российских ВС входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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