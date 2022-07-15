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В администрации Запорожья заявили о потере региона Украиной навсегда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Запорожская область потеряна для Украины навсегда и киевскому режиму необходимо смириться с этим, заявил 15 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Рогова, большинство жителей Запорожья видят свое будущее в составе России, что подтверждается рядом социологических исследований.

«Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это, прежде всего, безопасность», — добавил член главного совета ВГА.

Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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