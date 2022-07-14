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ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 14 июля.

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Такое решение было принято после многократных заявок трудовых коллективов предприятий области.

Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

Днем ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

8 июня Рогов сообщил о подготовке Запорожской области к проведению референдума по вхождению региона в состав РФ. Он подчеркнул, что большая часть населения области хочет «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью Большой России».

Днем ранее помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что область начала изучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что значительная часть региона, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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