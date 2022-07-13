Реклама
Прямой эфир
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Мир
Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Мир
Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей
Туризм
В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии
Общество
Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца
Мир
Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию
Культура
Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве
Общество
Россияне смогут оплачивать штрафы и налоги через СБП
Наука
Жители России смогут наблюдать суперлуние 13 июля
Общество
Российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз
Сюжет:

В Запорожье заявили о непременном проведении референдума о присоединении к РФ

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. Такое заявление 13 июля сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Киевский режим относится к жителям Запорожской области как к врагам, обстреливая города, устраивая теракты и диверсии, отключая газоснабжение. Гарантировать безопасность Запорожской области и ее жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов добавил, что ненависть и злость, которые демонстрирует по отношению к жителям региона Киев, еще больше убеждают их в необходимости провести референдум как можно скорее.

«Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо», — подытожил он.

8 июня Рогов сообщил о том, что Запорожская область готовится к проведению референдума по вхождению региона в состав РФ. Он подчеркнул, что большая часть населения области хочет «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

Днем ранее помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что область начала изучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что значительная часть региона, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022