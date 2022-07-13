В Запорожье заявили о непременном проведении референдума о присоединении к РФ

Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. Такое заявление 13 июля сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Киевский режим относится к жителям Запорожской области как к врагам, обстреливая города, устраивая теракты и диверсии, отключая газоснабжение. Гарантировать безопасность Запорожской области и ее жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов добавил, что ненависть и злость, которые демонстрирует по отношению к жителям региона Киев, еще больше убеждают их в необходимости провести референдум как можно скорее.

«Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо», — подытожил он.

8 июня Рогов сообщил о том, что Запорожская область готовится к проведению референдума по вхождению региона в состав РФ. Он подчеркнул, что большая часть населения области хочет «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

Днем ранее помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что область начала изучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что значительная часть региона, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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