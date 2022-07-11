В Крыму оценили вероятность воссоединения юга Украины и России

Воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он подчеркнул, что киевский режим начал политику террора в отношении мирного населения освобожденных территорий.

«Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал он «РИА Новости».

По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт Крыма и войдут в состав России как полноправные субъекты.

«Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье», — заключил он.

Днем ранее глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что больше 60% жителей области хотели бы видеть регион отдельным субъектом в составе РФ. Он подчеркнул, что регион хочет пойти «крымским сценарием». 15 июня член главного совета ВГА области Владимир Рогов сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

29 июня замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Херсонскую и часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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