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В Запорожье исключили возвращение региона под контроль Киева

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о невозможности возвращения региона под власть Украины. Об этом он сообщил в среду, 15 июня.

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«Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено. [Владимиру] Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Он отметил, что Киев уже неоднократно говорил о возвращении различных регионов под свой контроль, однако еще ни разу эти планы не воплощались в жизнь.

«Восемь лет назад они говорили, что вернут Крым. Потом говорили, что вернут Донецк и Луганск, теперь говорят, что вернут Запорожскую и Херсонскую области. Завтра они будут говорить, что вернут Харьков и Одессу. Еще через какое-то время, если останутся живы, здоровы и на свободе, то будут говорить, что просто вернутся на Украину», — отметил Рогов.

Такие заявления последовали на следующий день после того, как президент Украины Зеленский объявил о намерении вернуть контроль над «утраченными территориями».

Ранее на утверждения Зеленского государства отреагировали в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов назвал его комментарии истеричными и заверил, что регион не вернется под контроль Киева.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые всё делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом», — сказал Стремоусов.

14 июня Рогов объявил, что свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявки на получение российских паспортов. Он также рассказал о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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