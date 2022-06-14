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Власти Запорожской области анонсировали полноценное освобождение региона

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о планах освободить всю ее территорию
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Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
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Территория Запорожской области в перспективе будет полноценно освобождена от украинских националистов. Об этом во вторник, 14 июня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Он пояснил, что реализация заявленных планов необходима из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — указал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Украинские националисты продолжают пытаться дестабилизировать обстановку в регионе. Так, 12 мая украинские неонацисты совершили теракт в Бердянске. В тот же день радикалы совершили теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека.

При этом регион 25 мая изъявил желание интегрироваться с Россией и войти в ее состав. Так, 8 июня Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. Он также рассказал о том, что большая часть жителей поддерживает интеграцию с Россией и желает вернуться в ее состав.

Днем ранее помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что область начала изучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что значительная часть региона, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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