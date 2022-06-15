Власти Херсонской области назвали истерикой обещание Зеленского вернуть регион

Обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль украинских неонацистов над Херсонской областью, а также Крымом, Донбассом и Запорожской областью — не более чем бессмысленная истерика. Такое заявление сделал 15 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Таким образом он прокомментировал видеоролик, который украинский политик разместил в соцсетях и в котором пообещал возвратить украинским националистам контроль над этими территориями.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Всё это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов, которые всё делали, чтобы украсть, уничтожить, забрать, но это уже в прошлом», — раскритиковал слова украинского лидера чиновник в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, Зеленский всегда вел антиукраинскую и антинародную деятельность, а его решения приводят к гибели простых граждан. Итогом подобного рода политики Стремоусов считает прекращение существования Украины как государства.

«Зеленский — неадекватный человек, потому что планирует бороться до последнего украинца. Каждые его заявления — это сотни им же загубленных жизней, ни в чем неповинных людей, граждан Украины, которых украинские фашисты толкают на бессмысленную войну, которую сами же и накликали», — сказал Стремоусов.

Чиновник подчеркнул, что Херсон — это исконно русская земля, которая желает вернуться в состав РФ и проведет в этом году референдум.

14 июня Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является российским регионом. По мнению Стремоусова, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

В конце мая стало известно, что население Херсонской области хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. 11 июня первые 25 российских паспортов вручили жителям региона. Среди получивших паспорт был и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. В тот же день первые российские паспорта также получили жители Мелитополя Запорожской области.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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