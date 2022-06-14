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Свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявку на гражданство РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявку на получение российского гражданства. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Уже больше 100 тыс. человек — это 100%, которые сейчас находятся в очередях. И тысячи людей, которые пакеты документов уже подготовили», — заявил Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот день он заявил о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов. Он пояснил, что реализация заявленных планов необходима из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

Также во вторник стало известно о том, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. За первые три дня паспортный стол города обработал 25 заявлений о приеме в гражданство РФ. В списках находятся еще 70 человек.

Нескольким жителям Мелитополя также уже вручили российские удостоверения личности, отметил Рогов 11 июня. В этот же день российское гражданство получил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме него, первые паспорта РФ в этот день вручили еще 25 жителям региона.

27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о желании 86% населения региона получить российский паспорт.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сказали о подготовке инфраструктуры для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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