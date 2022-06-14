Свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявку на гражданство РФ

Свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявку на получение российского гражданства. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Уже больше 100 тыс. человек — это 100%, которые сейчас находятся в очередях. И тысячи людей, которые пакеты документов уже подготовили», — заявил Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот день он заявил о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов. Он пояснил, что реализация заявленных планов необходима из соображений безопасности, так как даже при условии, что в регионе «хоть где-то будет оставлен маленький кусочек» под контролем киевского режима, угроза террористической опасности сохранится.

Также во вторник стало известно о том, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. За первые три дня паспортный стол города обработал 25 заявлений о приеме в гражданство РФ. В списках находятся еще 70 человек.

Нескольким жителям Мелитополя также уже вручили российские удостоверения личности, отметил Рогов 11 июня. В этот же день российское гражданство получил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме него, первые паспорта РФ в этот день вручили еще 25 жителям региона.

27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о желании 86% населения региона получить российский паспорт.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сказали о подготовке инфраструктуры для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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