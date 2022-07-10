В Запорожье заявили о желании видеть регион в составе РФ в качестве субъекта
Больше 60% жителей Запорожской области хотели бы видеть регион отдельным субъектом в составе РФ. Об этом 10 июля заявил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.
«Мы хотим пойти крымским сценарием. Крым сегодня для нас показатель того, как, войдя в состав Российской Федерации, были построены дороги, повысились зарплаты, усилилась социальная сфера, регион достиг больших результатов в строительстве и развитии инфраструктуры», — написал он в Telegram.
До этого, 25 мая, член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения области от украинских националистов регион возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, местное население «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считаные месяцы». Позже, 15 июня, он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.
Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
Как отметили в Кремле, в задачи российских военных входят демилитаризация и денацификация Украины.
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