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В Запорожье заявили о желании видеть регион в составе РФ в качестве субъекта

Глава ВГА Запорожской области Балицкий: больше 60% жителей хотели бы видеть регион отдельным субъектом РФ
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Больше 60% жителей Запорожской области хотели бы видеть регион отдельным субъектом в составе РФ. Об этом 10 июля заявил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

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«Мы хотим пойти крымским сценарием. Крым сегодня для нас показатель того, как, войдя в состав Российской Федерации, были построены дороги, повысились зарплаты, усилилась социальная сфера, регион достиг больших результатов в строительстве и развитии инфраструктуры», — написал он в Telegram.

До этого, 25 мая, член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения области от украинских националистов регион возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, местное население «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считаные месяцы». Позже, 15 июня, он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Как отметили в Кремле, в задачи российских военных входят демилитаризация и денацификация Украины.

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