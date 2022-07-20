Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС четыре раза за день

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 июля четыре раза атаковали Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 20 июля заявили в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится это предприятие.

«Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16.01 (мск)», — цитирует «РИА Новости» сообщение местных властей.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов говорил, что Запорожскую АЭС атаковали три дрона–камикадзе. При этом, по его словам, зона, где расположены реакторы, не пострадала.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».