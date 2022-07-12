В Запорожье назвали удары ВСУ по Энергодару опасными для всей Европы

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу. Об этом 12 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ВСУ продолжают массированные обстрелы Энергодара. Зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций», — написал Балицкий в Telegram.

По его словам, удары могут затронуть инфраструктуру Запорожской АЭС, что приведет к плачевным последствиям.

«ВГА Запорожской области категорически осуждает действия ВСУ, которые подвергают не только Украину, но и всю Европу опасности, если авария затронет непосредственно инженерную или иную инфраструктуру Запорожской АЭС», — отметил глава ВГА.

Балицкий заявил, что удары ведутся как артиллерией с другого берега Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС в Энергодаре. Были повреждены кровля и остекление соседнего здания, пострадавших не было.

Позднее днем была зафиксирована попытка удара по жилому массиву Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Силами противовоздушной обороны Вооруженных сил России беспилотник был уничтожен.

12 июля член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил о блокировании Киевом приезда делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. По его словам, на Украине боятся расследования факта создания «грязной бомбы» на атомных объектах.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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