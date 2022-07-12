Украинские неонацисты расстреляли мирные кварталы Новой Каховки. Онлайн спецоперации 12 июля

Как минимум шесть мирных граждан погибли и десятки пострадали из-за ночного обстрела Новой Каховки (Херсонская область) украинскими неонацистами с использование РСЗО HIMARS. Боевики ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области, но получили отпор. Между тем в регионе налаживается мирная жизнь — отдельные категории жителей Мелитополя начали получать социальные выплаты в рублях, а на Херсонщине заработала система безналичной оплаты. Тем временем посол Финляндии в США Микко Хаутала усомнился в эффективности антироссийских санкций, о чем рассказал западным журналистам. Что происходит на Украине, в России и в мире 12 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».