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Украинские неонацисты расстреляли мирные кварталы Новой Каховки. Онлайн спецоперации 12 июля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Как минимум шесть мирных граждан погибли и десятки пострадали из-за ночного обстрела Новой Каховки (Херсонская область) украинскими неонацистами с использование РСЗО HIMARS. Боевики ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в Запорожской области, но получили отпор. Между тем в регионе налаживается мирная жизнь — отдельные категории жителей Мелитополя начали получать социальные выплаты в рублях, а на Херсонщине заработала система безналичной оплаты. Тем временем посол Финляндии в США Микко Хаутала усомнился в эффективности антироссийских санкций, о чем рассказал западным журналистам. Что происходит на Украине, в России и в мире 12 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:56
В ВГА Запорожской области сообщили о сбросе мин украинскими беспилотниками неподалеку от Запорожской АЭС. «Были ударные беспилотники террористов [президента Украины Владимира] Зеленского, они сбросили 2 мины калибра 120 мм. Повреждена кровля, повреждено остекление, пострадавших нет. Для самой атомной станции такое оружие не опасно — защита атомной станции рассчитана на падение самолета с полным топливным баком, это скорее был удар по работникам, <...> чтобы „кошмарить“ работников», — сообщил член главного совета ВГА области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:39
В отключенной от газоснабжения Запорожской области решили снизить тариф на электроэнергию, сообщили в военно-гражданской администрации области.
Сегодня, 08:35
В Новой Каховке боевиками ВСУ уничтожены 35 тонн гуманитарного груза, предназначенного местным жителям. Также боевики уничтожили склад с минеральными удобрениями.
Сегодня, 08:28
ВСУ ночью обстреляли Луганск, но благодаря работе ПВО атаки были отражены, сообщил RT представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.
Сегодня, 08:25
Украинские неонацисты выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 мм. «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:22
Число погибших в результате расстрела украинскими боевиками из РСЗО HIMARS мирных кварталов Новой Каховки увеличилось до 7 человек, пострадавших — до 60. Об этом сообщают местные власти, передает ТАСС.
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