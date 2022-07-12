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Обстрел ВСУ Новой Каховки из HIMARS. Главное

Опубликовано видео последствий обстрела Новой Каховки ВСУ из HIMARS
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Поздним вечером 11 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку (Херсонская область), предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями. Корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин показал последствия обстрела города.

На представленных кадрах видно, что взрывная волна принесла с собой огромные разрушения. Дома в частном секторе — без стекол, на дороге лежат сорванные с кровель листы железа.

Последствия обстрела

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев, минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

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«На самом деле, количество обратившихся гораздо больше. Потому что всю ночь военный госпиталь тоже работал и эвакуировал людей. У меня пока полной информации по этим людям нет», — сказал он «Интерфаксу».

Он уточнил, что среди погибших есть дети, которые находились на дачах.

На месте работают спасатели. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, поскольку ракеты американские попали в склады с минеральными удобрениями, которые начали взрываться. Глава ВГА района отметил, что повреждены больница, рынок и жилые дома. Также при ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

«Говоря о характере повреждений — многие десятки домов, сказать точно очень сложно. Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры — это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю это будет сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились», — сказал Леонтьев.

Реакция на обстрел Новой Каховки

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры на Украине.

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«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также отметил, что подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение.

«Это прямое следствие поставок [Соединенными] Штатами [Америки] вооружений Киеву», — подчеркнул он.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрел мирного населения Каховки военнослужащими Украины — тактика террора. Кроме того, он назвал это чистым нацизмом.

«Их задача посеять страх. Они (ВСУ. — Ред.) поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача — повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм», — подчеркнул Стремоусов.

В то же глава ВГА области сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений. Тогда центр города превратился в развалины, более 150 человек погибли, пострадали свыше 6 тыс. Он подчеркнул, что в центре Новой Каховки, куда был нанесен удар из американской HIMARS, не было никаких военных объектов.

Киев призвал жителей региона покинуть юг Херсонской области

11 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

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«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, ... и поэтому мы призываем (людей. — Ред.) срочно эвакуироваться», — сказала она.

При этом вице-премьер не назвала точной даты «контрнаступления».

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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