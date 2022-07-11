Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 2-й отдельной бригаде специального назначения и 17-й бригаде армейской авиации. Соответствующие указы главы государства опубликованы 11 июля на официальном портале правовой информации.

В документах уточняется, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее, 5 июля, российский лидер подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.

До этого, 30 мая, президент РФ присвоил почетное звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения, 18 апреля — 64-й отдельной мотострелковой бригаде.