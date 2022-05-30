Путин присвоил звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде спецназначения

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

18 апреля Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде за героизм и отвагу.

28 марта российский президент подписал указ о присвоении гвардейских наименований 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота.