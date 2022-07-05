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Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во вторник, 5 июля, подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов <…>», — говорится в документе.

30 мая Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 24-й отдельной бригаде специального назначения.

Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

18 апреля Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде за героизм и отвагу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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