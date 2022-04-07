Кабмин одобрил программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»

Правительство РФ одобрило федеральный проект по созданию национального оператора орбитальной группировки «Сфера». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.

«Федеральный проект «Сфера» вчера (6 апреля. — Ред.) был одобрен правительством РФ. Мы продолжим контрактацию мероприятий <…> в текущем году», — заявил Прохорова.

Он добавил, что проект был согласован с министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

Отмечается, что работа по созданию национального оператора перспективной орбитальной группировки «Сфера» ведется момент на базе АО «Спутниковая система «Гонец».

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

4 марта стало известно, что «Роскосмос» принял решение сосредоточиться на развитии орбитальной метеогруппировки в связи с риском отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников. В 2022 году ожидается запуск двух спутников «Метеор-М2», радиолокационного спутника «Кондор-ФКА1» и четырех аппаратов наблюдения ионосферы «Ионосфера».

В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три «Метеора-М», два «Электро-Л» и один «Арктика-М».