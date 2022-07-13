Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля

Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. Тем временем украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. А в ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли трое мирных граждан. Что происходит на Украине, в России и в мире 13 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».