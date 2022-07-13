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Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
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Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
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Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. Тем временем украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. А в ДНР за сутки от украинских обстрелов погибли трое мирных граждан. Что происходит на Украине, в России и в мире 13 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:05
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбили на подлете средства ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона.
Сегодня, 09:01
Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток.
Сегодня, 08:58
Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом являются абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики и требуют разбора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня, 08:56
Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии, сообщило агентство ДПА.
Сегодня, 08:54
США должны прекратить манипулировать темой национальности в контексте Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:52
В Запорожье заявили о непременном проведении референдума о присоединении к России.
Сегодня, 08:51
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС.
Сегодня, 08:28
Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах.
Сегодня, 08:19
Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Сегодня, 08:15
​Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть — 31 декабря, сообщил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис. По его словам, Россия поставляла в ФРГ 40% угля и 40% нефти.
Сегодня, 08:03
Украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Сегодня, 08:02
В ООН призвали США признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014 году.
Сегодня, 08:00
Глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический в интервью РИА Новости обвинил западные рейтинговые агентства в предвзятости.
Сегодня, 07:58
Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.
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