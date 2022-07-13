Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля

Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбили на подлете средства ПВО, заявил РИА Новости замглавы администрации региона.
Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток.
Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом являются абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики и требуют разбора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Берлина предложили отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии, сообщило агентство ДПА.
США должны прекратить манипулировать темой национальности в контексте Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Запорожье заявили о непременном проведении референдума о присоединении к России.
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС.
Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах.
Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть — 31 декабря, сообщил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис. По его словам, Россия поставляла в ФРГ 40% угля и 40% нефти.
Украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ООН призвали США признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014 году.
Глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический в интервью РИА Новости обвинил западные рейтинговые агентства в предвзятости.
Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.