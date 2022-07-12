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Киев блокирует визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ВГА Запорожья: Киев начал блокировать визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Фото: РИА Новости
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Киев ищет поводы для того, чтобы блокировать приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом 12 июля в своем Telegram-канале заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

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Так он прокомментировал удар с дронов, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Энергодару днем во вторник.

«Шайка наркоманов и нацистов ищет и создает любые поводы, чтобы не допустить приезда инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС», — отметил Рогов.

По его мнению, Киев «боится официального расследования МАГАТЭ фактов создания «грязных» бомб для боевиков ВСУ».

О второй попытке ВСУ применить беспилотник для удара по жилому массиву Энергодара сообщалось ранее во вторник. Силы ПВО армии России сбили аппарат.

В этот же день сообщалось, что украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Отмечалось, что повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет.

Запорожская АЭС в Энергодаре в настоящее время находится под защитой российских военнослужащих. 30 июня Рогов заявил, что создание украинским правительством фейков о ситуации вокруг Запорожской АЭС может свидетельствовать о том, что Киев опасается расследования своей деятельности со стороны МАГАТЭ.

26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что МАГАТЭ находится в контакте с российской стороной, как и с украинской, по вопросу организации поездки на Запорожскую АЭС.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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