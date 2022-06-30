В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС

Создание украинским правительством фейков о ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре может свидетельствовать о том, что Киев опасается расследования своей деятельности со стороны Международного агентства по атомной энергии, считает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Вброс за вбросом, причем на официальном уровне, на уровне «Энергоатома» происходит постоянно. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского хватается за любой предлог, понимая, что рано или поздно на уровне МАГАТЭ будет проведено расследование, а его проведение необходимо для того, чтобы выяснить, какими делами занимался режим Зеленского в атомной отрасли. Сейчас, судя по тому, как они (представители украинского режима. — Ред.) кричат и истерят, есть что-то, к чему близка в раскрытии преступлений в области атомной энергетики [миссия] МАГАТЭ, когда приедет», — приводит его слова ТАСС.

Рогов добавил, что растущее количество фейков может также свидетельствовать об осознании украинской стороной растущего взаимопонимания между новым руководством АЭС и МАГАТЭ.

«Они придумывают массу фейков, каждый день возникает что-то, касающееся ЗАЭС, потому что чувствуют, что диалог и взаимопонимание с МАГАТЭ у нас растет, рано или поздно комиссия приедет и проверит данные о нахождении отработанного материала, почему он не отвезен в нужные места. <...> Они (украинская сторона — Ред.), конечно, сразу хотят перекинуть эти все [возможные нарушения] на Россию», — уточнил Рогов.

Ранее 16 июня Американская газета USA Today удалила со своего сайта материал, в котором говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции. Издание признало, что материал был сфабрикован и не соответствовал действительности.

До этого 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что МАГАТЭ находится в контакте с российской стороной, как и с украинской, по вопросу организации поездки на Запорожскую АЭС.