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ВСУ применили дрон-камикадзе по жилым домам Энергодара в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе по жилым домам Энергодара в Запорожской области. Об этом 12 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города.

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«В 14.20 ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — сказал он.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В этот же день сообщалось, что украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Отмечалось, что повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет.

Ранее, во вторник, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что представители украинской армии получили жесткий отпор при попытке наступления на территорию Запорожской области.

Тогда же стало известно, что после обстрела города Новая Каховка в Херсонской области ВСУ погибли не менее семи человек.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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