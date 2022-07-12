Российские силы ПВО сбили дрон-камикадзе ВСУ в Энергодаре

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили дрон-камикадзе в Энергодаре Запорожской области. Об этом во вторник, 12 июля, рассказал представитель военно-гражданской администрации города.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались применить аппарат во вторник во второй раз.

«Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ», — цитирует его «РИА Новости».

О попытке ВСУ применить беспилотник для удара по жилому массиву Энергодара сообщалось ранее во вторник.

В этот же день сообщалось, что украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Отмечалось, что повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет.

Также во вторник член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что представители украинской армии получили жесткий отпор при попытке наступления на территорию Запорожской области.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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