Атаки Запорожской атомной электростанции со стороны Киева могут привести к катастрофе. Об этом в среду, 27 июля, предупредил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все действия со стороны Киева по обстрелу гражданских объектов возмутительны, а тем более по Запорожской АЭС. Понятно, что это может привести к катастрофе. Катастрофе на самой Украине, но и не только. Думаю, и другие территории могут быть охвачены, в частности, акватория Черного моря, это зависит от того, в какую сторону будет дуть ветер. Может возникнуть радиоактивное облако», — предположил сенатор.

По словам парламентария, действия Киева выходят за рамки разумного. Цеков указал, что Украина терпит поражение, поэтому в такой злобе киевские власти готовы устроить любую провокацию.

Ранее в этот день замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

25 июля Москва предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.

Ранее, 22 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Атака прошла с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

ВСУ неоднократно пытались нанести ущерб объекту атомной энергетики. Так, 20 июля украинские беспилотники атаковали территорию Запорожской АЭС четыре раза за день. После одного из ударов произошел пожар, пострадали 11 сотрудников станции, они были доставлены в больницу. Незадолго до этого, в ночь на 12 июля, боевики с помощью беспилотников сбросили возле АЭС две мины. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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