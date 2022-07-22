В Запорожье призвали ООН принудить Украину к миру после атаки на АЭС

Запорожская область призывает ООН оказать содействие в заключении мира с Украиной. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Таким образом Рогов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

Собеседник агентства отметил, что объект не пострадал и в настоящее время находится под защитой ВС России. Впрочем, по его словам, украинские боевики могут решиться на новые атаки.

Накануне стало известно, что группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) была усилена в Энергодаре после обстрела атомной электростанции.

Тогда же глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что намерен обратиться в ООН, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Совет Европы после обстрела АЭС украинскими войсками.

20 июля сообщалось, что пожар на Запорожской АЭС после удара ВСУ потушен, 11 человек, пострадавших из-за атак, доставлены в больницу. Украинские беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС.

Боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».