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Российские ПВО усилили в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС

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Фото: РИА Новости
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Группировка сил российских войск противовоздушной обороны (ПВО) усилена в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС, который снова произвела украинская сторона. Об этом 21 июля сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«В Энергодаре усилена группировка ПВО. Сейчас в Энергодаре все спокойно», — сказал Рогов в эфире трансляции «Азаренок. Напрямую» в YouTube.

Ранее в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что намерен обратиться в ООН, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Совет Европы после атаки украинских войсками на атомную электростанцию (АЭС) в регионе.

20 июля сообщалось, что пожар на Запорожской АЭС после удара ВСУ потушен, 11 человек, пострадавших из-за атак, доставлены в больницу. Украинские беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС.

Боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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