Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что намерен обратиться в ООН, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Совет Европы после атаки украинских войсками на атомную электростанцию (АЭС). Об этом он заявил в четверг, 21 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий добавил, что власти классифицируют атаку ВСУ как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.

Он считает, что поставщики оружия Украине должны задуматься о возможных последствиях.

Глава ВГА региона также сообщил, что, по предварительным данным, украинские военные планировали ударить по системе охлаждения реакторов на АЭС.

«То, что я услышал от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, они говорят, что самыми уязвимыми местами, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», — сказал он.

18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам на территории Запорожской АЭС с применением двух дронов-камикадзе. Один беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлете к предприятию.

Минобороны РФ в очередной раз призвало ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Позднее, 20 июля, в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали предприятие. Как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, зона, где расположены реакторы, не повреждена, однако пострадали 11 сотрудников станции, четверо из них в тяжелом состоянии.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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