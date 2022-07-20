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Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов был уничтожен на подлете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Один из двух дронов-камикадзе, атаковавших 18 июля Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), был сбит на подлете к предприятию. Об этом 20 июля заявили в Минобороны РФ.

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«18 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции. Один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы «только по счастливой случайности».

Минобороны РФ в очередной раз призвало ООН, МАГАТЭ и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Украинские боевики тогда не впервые пытались нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Позднее, 20 июля, в пресс-службе администрации города Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали предприятие. Как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, зона, где расположены реакторы, не повреждена, однако пострадали 11 сотрудников станции, четверо из них в тяжелом состоянии.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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