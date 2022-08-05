Украинские военные вновь обстреляли территорию АЭС в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли территорию атомной электростанции (АЭС) в Запорожье, в результате чего произошел пожар. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня (5 августа. — Ред.) во время пересменки работников ЗАЭС (Запорожской АЭС. — Ред.) около 15 часов с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС», — написал он в Telegram-канале.

Сообщается об обрыве двух линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской атомной электростанции, уточняется в сообщении.

«В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», — говорится в заявлении.

Ранее в пятницу на территории Запорожья прогремели четыре взрыва.

До этого, 20 июля, ВСУ совершили четыре атаки на АЭС в Энергодаре. Однако ее реакторная часть не пострадала.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь. В регионе отмечали, что видимый прогресс в освобождении области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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