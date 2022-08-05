Четыре взрыва прогремело в Запорожской области

На территории Запорожья были слышны четыре взрыва. Об этом в ночь на 5 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе было слышно четыре взрывы. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что, предположительно, взрывы были в Заводском районе на Кичкасе.

Ранее, 29 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну в Запорожской области. Он предположил, что украинские военные использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как уточнил Балицкий, в результате действий ВСУ разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог.

Кроме того, в этот же день сообщалось об обстреле ряда мирных сел на линии боевого соприкосновения в регионе. Рогов уточнял, что жители Васильевки, Днепрорудного и сел района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии.

На территорию Запорожской области продолжаются атаки со стороны украинских военных. Член главного совета администрации Запорожской области заявил 24 июля, для обеспечения безопасности региона военные базы ВС РФ должны быть размещены здесь на постоянной основе. Правда, этот вопрос следует поднимать после проведения референдума и вхождения области в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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