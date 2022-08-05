Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
Сюжет:

Четыре взрыва прогремело в Запорожской области

0
Фото: Global Look Press/Cover Images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Запорожья были слышны четыре взрыва. Об этом в ночь на 5 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

«В городе было слышно четыре взрывы. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что, предположительно, взрывы были в Заводском районе на Кичкасе.

Ранее, 29 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну в Запорожской области. Он предположил, что украинские военные использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как уточнил Балицкий, в результате действий ВСУ разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог.

Кроме того, в этот же день сообщалось об обстреле ряда мирных сел на линии боевого соприкосновения в регионе. Рогов уточнял, что жители Васильевки, Днепрорудного и сел района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии.

На территорию Запорожской области продолжаются атаки со стороны украинских военных. Член главного совета администрации Запорожской области заявил 24 июля, для обеспечения безопасности региона военные базы ВС РФ должны быть размещены здесь на постоянной основе. Правда, этот вопрос следует поднимать после проведения референдума и вхождения области в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022