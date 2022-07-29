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ВСУ обстреляли мирные села на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд мирных сел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили власти области заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

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«Сегодня на Запорожской ЛБС очень жарко: жители Васильевки, Днепрорудного и сел района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что в ночь с 28 на 29 июля боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Как заявил глава ВГА региона Евгений Балицкий, целью было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур.

22 июля ВСУ произвели обстрел из РСЗО и тяжелой артиллерии освобожденной территории Запорожской области. Очевидцы сообщили о полутора десятках взрывов.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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