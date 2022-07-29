Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области

В ночь с 28 на 29 июля боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», — написал политик.

Балицкий заверил, что этот инцидент не отразится на обеспеченности внутреннего рынка и экспорте зерновых, и указал на то, что Киев «воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу».

Это не первый случай атаки на зернохранилища военных ВСУ. Так, в период с 22 по 23 июля они обстреляли населенные пункты Хорошее и Стаханов с применением четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как отметили в представительстве ЛНР, в результате атаки поселения Хорошее были повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос».

18 июля сообщалось, что в Запорожье, а также в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях украинские боевики с помощью вертолетов и артиллерии целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами.

Кроме того, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища неонацисты установили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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