Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел из РСЗО и тяжелой артиллерии освобожденной территории Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Земляки-запорожцы сообщают о полутора десятках взрывов», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что их сила и частота говорят о том, что боевики ВСУ произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Также он отметил, что позиции ВСУ находятся в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабино и других районах.

Ранее в пятницу Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в заключении мира с Украиной после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

Он отметил, что объект не пострадал и в настоящее время находится под защитой ВС России. Впрочем, по его словам, украинские боевики могут решиться на новые атаки.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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