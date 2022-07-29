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ВСУ нанесли удар по железной дороге в Запорожской области

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Фото: TASS/Zuma
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, нанесли удар по железнодорожному полотну в Запорожской области. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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«Сегодня, предположительно с использованием РСЗО HIMARS, нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря. Разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день член главного совета ВГА области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли ряд мирных сел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. При этом он подчеркнул, что ВС РФ подавляют огневые позиции ВСУ.

В этот день сообщалось, что в ночь на 29 июля боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Как заявил Балицкий, целью было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур.

22 июля ВСУ произвели обстрел из РСЗО и тяжелой артиллерии освобожденной территории Запорожской области. Очевидцы сообщили о полутора десятках взрывов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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