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Власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе

Член совета ВГА Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Для обеспечения безопасности Запорожской области военные базы ВС РФ должны быть размещены здесь на постоянной основе. Об этом заявил 24 июля член главного совета администрации Запорожской области (ВГА) Владимир Рогов.

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«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов добавил, что поднимать вопрос относительно разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения области в состав России.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — заключил представитель ВГА.

На территорию Запорожской области продолжаются атаки со стороны украинских военных. Так, накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи, рассказал он.

22 июля стало известно об обстреле из РСЗО и тяжелой артиллерии со стороны ВСУ освобожденной территории Запорожской области. Сила и частота взрывов говорят о том, что боевики ВСУ произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Между тем, как заявил Балицкий, в регионе уже подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ, сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях, уточнил он.

Ранее, 13 июля, член главного совета администрации региона заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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