Власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе

Для обеспечения безопасности Запорожской области военные базы ВС РФ должны быть размещены здесь на постоянной основе. Об этом заявил 24 июля член главного совета администрации Запорожской области (ВГА) Владимир Рогов.

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов добавил, что поднимать вопрос относительно разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения области в состав России.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — заключил представитель ВГА.

На территорию Запорожской области продолжаются атаки со стороны украинских военных. Так, накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи, рассказал он.

22 июля стало известно об обстреле из РСЗО и тяжелой артиллерии со стороны ВСУ освобожденной территории Запорожской области. Сила и частота взрывов говорят о том, что боевики ВСУ произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Между тем, как заявил Балицкий, в регионе уже подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ, сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях, уточнил он.

Ранее, 13 июля, член главного совета администрации региона заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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