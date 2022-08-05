Украинские военные нанесли второй за сутки удар по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли второй за сутки удар по АЭС в Запорожской области. Снаряды угодили на промплощадку станции, сообщили 5 августа в официальном Telegram-канале администрации Энергодара.

«Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется», — указано в пресс-релизе.

Ранее 5 августа украинские войска уже обстреливали АЭС, в результате чего произошел пожар. Сообщается об обрыве двух линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт. Оно нужно для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской атомной электростанции, уточняется в сообщении.

До этого, 20 июля, ВСУ совершили четыре атаки на АЭС в Энергодаре. Однако ее реакторная часть не пострадала.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.