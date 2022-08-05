На Запорожской АЭС обесточена часть аппаратуры в результате ударов ВСУ

Обстрелы со стороны Украины привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС. Об этом 5 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — сказано в заявлении.

Минобороны сообщило, что в общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-мм снарядов. Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) с огневых позиций в районе поселка Марганец, расположенного на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

В ведомстве отметили, что по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, что позволило избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — заявили в ведомстве.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Затем обстрелу подверглись жилые районы Энергодара. По предварительным данным, повреждены восемь гаражей и три автомобиля, также повреждена подходящая к трансформаторной подстанции «Луч» силовая линия электропередачи. Уточняется, что два микрорайона полностью обесточены.

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