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Украинские военные нанесли удар по жилому району Энергодара

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Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов
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Украинские войска нанесли удар по жилому району Энергодара. Об этом сообщили в пятницу, 5 августа, власти города.

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В Telegram-канале администрации города «Энергодарский связной» сообщили, что информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Как говорится в сообщении, сразу после артиллерийских ударов по территории ЗАЭС украинские военные нанесли артиллерийский удар по жилому массиву города Энергодар.

В результате удара получила повреждения гражданская инфраструктура.

По предварительным данным, повреждены восемь гаражей и три автомобиля, также повреждена подходящая к трансформаторной подстанции «Луч» силовая линия электропередачи.

Уточняется, что два микрорайона полностью обесточены.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

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