СБ (Совет безопасности) ООН, Международное агентство по атомной энергии, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары ВС (вооруженных сил) Украины по Запорожской атомной станции. Об этом в субботу, 6 августа, «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По ее словам, выпущенные ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 снарядов являются тяжким военным преступлением, которое должно быть расследовано, а виновные наказаны.

Возгорание водорода на водородной станции Запорожской АЭС, которое союзными войсками было оперативно потушено, является очередным нарушением базовых принципов безопасности атомных электростанций 75-INSAG-3 Rev.1.

«Действия Украины нарушают безопасность всего европейского континента», — подчеркнула она.

Также она добавила, что Запорожская АЭС не единственная АЭС, которую пытаются взорвать украинцы. Необходимо осознавать, что системные удары ВСУ по Запорожской АЭС представляют смертельную опасность для жителей всего европейского континента.

Российские военные, военнослужащие союзных войск с марта этого года защищают и охраняют Запорожскую АЭС. Однако ВС Украины не прекращают массированные атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Кроме того, по ее словам, Европа должна поблагодарить РФ за то, что россияне и союзные войска защищают европейцев от украинского безумия.

«Международное сообщество обязано в экстренном порядке потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, поскольку указанными действиям Киев может спровоцировать ядерную катастрофу в центре Европы», — заключила она.

Накануне сообщалось, что обстрелы со стороны Украины привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Как отметили в Минобороны России, в общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов. Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) с огневых позиций в районе поселка Марганец, расположенного на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

В ведомстве отметили, что по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, что позволило избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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