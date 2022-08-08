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Гутерриш выразил надежду на прекращение атак на Запорожскую АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Организация Объединенных Наций надеется, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Отмечается, что в таком случае Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет получить доступ на станцию.

«Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — сказал Гутерриш на пресс-конференции в Токио.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС.

Ранее, 6 августа, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» заявила, что Совет безопасности ООН, МАГАТЭ, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары по Запорожской атомной станции.

По ее словам, выпущенные ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 снарядов являются тяжким военным преступлением, которое должно быть расследовано, а виновные наказаны.

Днем ранее сообщалось, что обстрелы со стороны Украины привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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