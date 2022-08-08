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Посольство РФ увидело ядерную угрозу в действиях ВСУ на Запорожской АЭС

Посольство РФ в США заявило, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают угрозу ядерной безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. Об этом заявили в понедельник, 8 августа, в посольстве России в США.

ВСУ ударили из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 7 августа

«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Соответствующим образом посольство прокомментировало распространенные в американских СМИ обвинения российской стороны в атаках АЭС в Запорожской области.

В дипмиссии призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

В то же время в посольстве призвали представителей американских СМИ прекратить «горланить русофобские измышления».

Накануне бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут прекратиться, для этого достаточно одного звонка президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с угрозой перекрыть военную помощь Украине. Он уточнил, что Киев примет решение прекратить атаки, поскольку сильно нуждается в поставках США вооружения.

Кроме того, он отметил, что Запад сегодня не воспринимает любую критику в адрес Украины.

В ночь на 7 августа ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Уточнялось, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

До этого, 5 августа, ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар, с разницей в несколько часов.

При этом, как заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев, ООН своими действиями не позволяет установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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