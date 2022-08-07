Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины
Мир
Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область
Мир
Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы
Мир
Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа
Спорт
ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Мир
Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14
Мир
На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств
Мир
Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань
Мир
МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Мир
В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Мир
В США осудили планы Зеленского по привлечению в ВСУ осужденных педофилов
Мир
Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску
Сюжет:

МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

Минобороны РФ: сотрудники ООН препятствуют контролю МАГАТЭ на Запорожской АЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН своими действиями не позволяет установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 6 августа, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Атомную частично: артобстрел ВФУ повредил Запорожскую АЭС
Радиационной аварии удалось избежать лишь чудом, отметили в Минобороны РФ

«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ», — сказал он.

Также Мизинцев отметил, что недавняя провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) была не первой. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов происходят на регулярной основе.

Ранее в этот день Россия направила информацию об ударе по территории ЗАЭС генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Накануне около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, а спустя несколько часов снова атаковали ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Администрация Энергодара сообщила о повреждении трубопроводов и технического помещения станции. По данным Минобороны РФ, обстрелы со стороны украинских военных привели к частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Также в оборонном ведомстве отмечали повреждения водородопровода, из-за которых на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность продолжающимися обстрелами электростанций. Он отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о вполне реальной опасности ядерной катастрофы, способной угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона намерены задокументировать новые факты нападения украинской стороны на электростанцию и передать все собранные доказательства в МАГАТЭ.

5 августа в МИД РФ подтвердили намерение организовать деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС. По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Игоря Вишневецкого, российская сторона прорабатывала визит специалистов на станцию, однако в последний момент секретариат ООН поездку «фактически сорвал».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022