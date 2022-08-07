МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

ООН своими действиями не позволяет установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС. Об этом в субботу, 6 августа, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ», — сказал он.

Также Мизинцев отметил, что недавняя провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) была не первой. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов происходят на регулярной основе.

Ранее в этот день Россия направила информацию об ударе по территории ЗАЭС генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Накануне около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, а спустя несколько часов снова атаковали ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Администрация Энергодара сообщила о повреждении трубопроводов и технического помещения станции. По данным Минобороны РФ, обстрелы со стороны украинских военных привели к частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Также в оборонном ведомстве отмечали повреждения водородопровода, из-за которых на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность продолжающимися обстрелами электростанций. Он отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о вполне реальной опасности ядерной катастрофы, способной угрожать здоровью населения и окружающей среде на Украине и за ее пределами.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона намерены задокументировать новые факты нападения украинской стороны на электростанцию и передать все собранные доказательства в МАГАТЭ.

5 августа в МИД РФ подтвердили намерение организовать деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС. По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Игоря Вишневецкого, российская сторона прорабатывала визит специалистов на станцию, однако в последний момент секретариат ООН поездку «фактически сорвал».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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