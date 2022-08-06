В МИД РФ заявили о возможной катастрофе из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской, складывается очень опасная ситуация. Об этом вечером в пятницу, 5 августа, заявил журналистам заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Он назвал обстрел ВСУ Запорожской АЭС беспрецедентным случаем. Дипломат напомнил, что в начале спецоперации России по защите Донбасса на занятой российской армией территории оказались Чернобыльская и Запорожская АЭС, первая законсервирована.

«Запорожская АЭС — это крупнейшая в Европе станция, огромный комплекс, где работают около 12 тыс. человек», — напомнил дипломат.

Российские военные вошли на территорию станции для охраны объекта.

«С учетом того, какой режим находится в Киеве, можно ожидать чего угодно: придут какие-нибудь националисты, захватят станцию и будут действовать как террористы, начнут шантажировать», — добавил Вишневецкий.

Россия согласна с продолжением деятельности МАГАТЭ на ЗАЭС и прорабатывает визит специалистов на станцию. Но в последний момент секретариат ООН поездку «фактически сорвал».

«Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам. Приехала бы инспекция и убедилась, что там всё нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах. Не дали это сделать», — подчеркнул дипломат.

Он опроверг информацию западных СМИ об отсутствии на АЭС оборудования и запчастей. Российская сторона всё привозит через линию фронта, что подтверждается накладными.

«В последнее время украинская сторона начала заниматься очень опасными провокациями. Первая была совершена в апреле, когда были направлены два польских беспилотника с фугасными боеприпасами», — напомнил он.

В пятницу ВСУ обстреляли подстанцию, обслуживающую АЭС

«Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни чернобыльской», — резюмировал он.

В субботу, 6 августа, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области усиливается группировка ПВО после обстрелов территории АЭС.

Территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, украинские военные обстреляли 5 августа. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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