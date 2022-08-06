В Запорожье заявили об усилении ПВО в регионе после ударов ВСУ по АЭС

В Запорожской области усиливается группировка ПВО после обстрелов территории АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Усиливается группировка ПВО», — приводит его слова агентство ТАСС.

Территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, украинские военные обстреляли накануне. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС.

В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-мм снарядов.

Администрация города Энергодара сообщила, что открытый ВСУ огонь по территории Запорожской АЭС повредил трубопроводы и технические помещения станции.

Кроме того, обстрелы привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС. Сообщалось, что частично отсутствуют электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

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