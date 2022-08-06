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В Запорожье заявили об усилении ПВО в регионе после ударов ВСУ по АЭС

Член ВГА Рогов: в Запорожье усилили ПВО после ударов ВСУ по АЭС
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Фото: РИА Новости
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В Запорожской области усиливается группировка ПВО после обстрелов территории АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Усиливается группировка ПВО», — приводит его слова агентство ТАСС.

Территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, украинские военные обстреляли накануне. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС.

В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено 20 152-мм снарядов.

Администрация города Энергодара сообщила, что открытый ВСУ огонь по территории Запорожской АЭС повредил трубопроводы и технические помещения станции.

Кроме того, обстрелы привели к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС. Сообщалось, что частично отсутствуют электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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