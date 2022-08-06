Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность продолжающимися обстрелами по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 6 августа на сайте организации.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, способную угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами. МАГАТЭ получило информацию об этой серьезной ситуации — последняя из длинной череды всё более тревожных сообщений со всех сторон», — сказал Гросси.

Он заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой, а любая огневая мощь, направленная на объект или рядом с ним, будет равносильна игре с потенциально катастрофическими последствиями.

Ранее в этот день Россия направила информацию о совершенном вооруженными силами Украины (ВСУ) обстреле по территории ЗАЭС Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Накануне около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, в первый раз. Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Администрация Энергодара сообщила о повреждении трубопроводов и технического помещения станции. По данным Минобороны РФ, обстрелы со стороны украинских военных привели к частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

Также в оборонном ведомстве отмечали повреждения водородопровода, из-за которых на водородной станции произошло факельное возгорание водорода.

В общей сложности по территории Запорожской АЭС было выпущено двадцать 152-миллиметровых снарядов.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, власти региона намерены задокументировать новые факты нападения украинской стороны на электростанцию и передать все собранные доказательства в МАГАТЭ.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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