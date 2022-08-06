Техпомещения и оборудование Запорожской АЭС пострадали из-за атаки ВСУ

Огонь, открытый Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Запорожской АЭС, повредил трубопроводы и технические помещения станции. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает администрация города Энергодара.

«В ходе обследования территории ЗАЭС установлено, что попадание артиллерийских снарядов пришлось на технические помещения водородного ресивера. Повреждены технические помещения станции и трубопроводы», — говорится в публикации в Telegram-канале местных властей.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают специалисты из ремонтных бригад.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что атака ВСУ привела к повреждениям городской инфраструктуры Энергодара и частичному обесточиванию Запорожской АЭС.

По данным ведомства, в общей сложности силовиками было выпущено 20 152-миллиметровых снарядов. Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе Марганца, расположенного на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

При этом снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, что позволило избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии.

5 августа ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Затем обстрелу подверглись жилые районы Энергодара. По предварительным данным, повреждены восемь гаражей и три автомобиля, также повреждена подходящая к трансформаторной подстанции «Луч» силовая линия электропередачи. Уточняется, что два микрорайона полностью обесточены.

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