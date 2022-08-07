Разведчик из США заявил о влиянии Байдена на Зеленского

Президент США Джо Байден может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив отказом помогать Киеву. Соответствующее заявление сделал 7 августа бывший офицер американской разведки Скотт Риттер беседе с RT.

По его словам, Киев зависит от поставок вооружения. Страх быть отрезанным от американской военной поддержки заставит Зеленского не принимать опасных решений, таких как обстрел Запорожской АЭС.

«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому и скажет: «Если в эту АЭС попадет еще одна ракета, вся помощь от США прекратится навсегда», — сказал экс-разведчик.

Риттер добавил, что Запад сегодня не воспринимает любую критику в адрес Украины, в пример он привел отсутствие должной реакции на исследование Amnesty International.

При этом, по его мнению, именно украинская сторона несет миру угрозу, а не Россия.

Ранее в этот день сообщалось, что правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал пресс-релиз, при этом не отказывается от того, что выводы в исследовании сделаны верные.

Amnesty International ранее, 4 августа, заявила, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение.

В ночь на 7 августа ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Уточнялось, что в зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Ранее, 5 августа, ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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