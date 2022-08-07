Реклама
Прямой эфир
Мир
Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Общество
Конюхов и Потапкин прервали полет на полюс по техническим причинам
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
В Швеции рождаемость упала до самого низкого за 20 лет уровня
Общество
Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области
Мир
В Китае из-за пожара обрушился 900-летний деревянный мост
Мир
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Мир
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Турции
Экономика
Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Мир
Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО

Amnesty International принесла извинения за доклад о ВСУ

0
Фото: ТАСС/EPA/JEROME FAVRE
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщило агентство Reuters.

Атомную частично: артобстрел ВФУ повредил Запорожскую АЭС
Радиационной аварии удалось избежать лишь чудом, отметили в Минобороны РФ

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Именно это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — заявили в организации.

4 августа Amnesty International заявила, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

6 августа глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022