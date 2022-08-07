Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщило агентство Reuters.

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Именно это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — заявили в организации.

4 августа Amnesty International заявила, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

6 августа глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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