Глава украинского бюро правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Об этом она сообщила 6 августа на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. Поэтому я приняла решение покинуть организацию», — написала Покальчук.

Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Amnesty International опубликовала 4 августа доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины.

Кроме того, представлены доказательства того, что вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданское население в качестве живого щита.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский расценил доклад как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву». Также украинская сторона обвинила организацию в намерениях дискредитировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сорвать поставки оружия.

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что организация разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского о преступлениях украинских войск. Он отметил, что о подобных фактах не рассказала бы западная пресса.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар также выступила в защиту доклада, отметив, что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, проведенных в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились реакцией Зеленского. Один из комментаторов отметил, что отрицая очевидное, украинцы, вероятно, следуют советам их американских инструкторов, чтобы выиграть информационную войну.

Представитель МИД РФ заявила, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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